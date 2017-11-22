Появятся ли в Пензе новые троллейбусы и автобусы?

В проекте городского бюджета на следующий год планируется сокращение финансирования транспортной отрасли. Об этом на заседании профильной комиссии Пензенской Думы народным избранникам сообщила Начальник финансового Управления г. Пензы, Ольга Завьялкина.

«В проекте бюджета предусмотрены денежные средства на возмещение затрат по перевозке пассажиров электрическим транспортом в сумме 85,5 млн. рублей. В 2015-ом году эта цифра была значительно выше, в 2017-ом мы ожидаем 125 млн. рублей», - сообщила она.

Закупка нового общественного транспорта на ближайшие три года бюджетом не предусмотрена. Поступлений из федеральной казны на эти цели также пока не предвидится.

«В проекте бюджета сохраняются затраты на возмещение убытков на перевозку льготных категорий граждан в сумме 10,6 млн. рублей, возмещение убытков от перевозки пассажиров на дачные маршруты — 31,5 млн. рублей», - отметила Ольга Завьялкина, Начальник финансового Управления г. Пензы.

Также Начальник финансового Управления г. Пензы доложила депутатам о сумме, которая будет выделена в следующем году на капремонт детских садов и школ. Она составит 15 млн. рублей.

«На денежные средства в сумме 30 млн. рублей муниципалитет намерен приобрести детский сад в дальнем Арбеково в целях ликвидации очереди по учреждениям дошкольного образования», - сообщила Ольга Завьялкина.

На строительство школы в микрорайоне Шуист в 2018-ом предусмотрено 23,2 миллиона рублей. На возведение образовательного учреждения в Арбеково из городской казны выделят больше 24 миллионов.