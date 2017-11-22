Оружие для спецслужб

Стрельба в аудитории Пензенского госуниверситета — не саботаж, а часть учебного процесса. На практическом занятии студенты юридического факультета закрепляют знания, полученные в ходе необычной лекции. Прочитал её Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, Иосиф Линдер. Автор более тридцати книг по истории контрразветки, боевым и военным искусствам поделился знаниями с будущими работниками специальных служб.

Иосиф Линдер, Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации пояснил: «Чтобы будущие правоохранители, которые пойдут работать в МВД, ФСБ, прокуратуру и в другие специализированные ведомственные учреждения имели соответствующую базу подготовки, умели мыслить нестандартно, знали международный опыт, который я привожу из зарубежных командировок при общении со своими иностранными коллегами».

Работа в правоохранительных органах — профессия опасная. Она требует особой подготовки — как физической, так и психологической. Поэтому подобные мероприятия имеют очень важное значение и проводятся уже не первый раз.

Оксана Монсорова, студентка ПГУ поделилась: «В своей деятельности я буду сталкиваться с такими ситуациями, и сейчас мы будем нарабатывать какой-то опыт, чтобы в дальнейшем я знала, что делать».

В ходе лекции также речь шла о терроризме и способах борьбы с ним.