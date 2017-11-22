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 Четверг, 23 ноября 2017
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«Девочки-сестры» переехали
Сегодня в Пензе
 
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Картина «Девочки-сестры» покинула Пензенскую картинную галерею. На целый год это произведение искусства отправилось в Музей одной картины. «Девочки-сестры» - это одна из «жемчужин» коллекции Картинной галереи. Написал ее выдающийся портретист Иван Кузьмич Макаров, уроженец Саранска, который когда-то был уездным городом Пензенской губернии.

«Об этой картине снят очень интересный и необычный фильм, который называется «Портрета милые черты», где рассказывается об истории её создания, об истории самих сестер Араповых, о жизни и творчестве Ивана Кузьмича Макарова, о пензенской художественной школе. И этот фильм необычный. Он отличается от двух предыдущих таких же игровых художественно-документальных фильмов тем, что съемки проходили в том числе и в Санкт-Петербурге», - пояснил Директор галереи, Кирилл Застрожный.

На полотне запечатлены сестры Араповы – родные внучки вдовы Пушкина, Натальи Гончаровой, и ее второго мужа, Петра Ланского. Перемещение экспоната стало своего рода подарком Пензенской картинной галереи Музею одной картины, которому исполняется 35 лет. Зато в парадный зал Картинной галереи вернулась «Княжна Тараканова».

«Княжну Тараканову» Флавицкого, которую мы сегодня заберем из Музея одной картины и возвратим на ее законное место - в экспозицию зеленого зала Картинной галереи, посмотрело свыше 18 тысяч человек с ноября прошлого года. И заработали мы около миллиона рублей только на показе этой картины. Это и просветительство, это и существенный вклад в дальнейшее развитие нашей Картинной галереи», - отметил Кирилл Владимирович.

«Девочки-сестры» уже покидали стены Пензенской картинной галереи. В 2002 году полотно было представлено в Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта России». На этот раз ей предстояло не такое далекое путешествие.

«Сейчас мы ее хорошо упакуем, аккуратненько положим в машину, потом, привезя в Музей одной картины, распакуем, но сразу вывешивать не будем, она должна будет немножко «отдышаться». Точно так же как «Княжну Тараканову», которую мы сейчас снимем в Музее одной картины, опять аккуратно упакуем, привезем сюда, разместим ее просто в зале, она постоит... Мы ее пока не будем вешать. Она тоже должна адаптироваться, потому что все-равно, конечно, это перевозка, это смена климата, смена влажности. Картина «испытывает шок», как любой человек, когда мы меняем тепловые и часовые пояса, она должна пройти акклиматизацию и адаптацию», - отметил директор галереи.

Зрители смогут увидеть картину «Девочки-сестры» в сопровождении фильма «Портрета милые черты» в течение года в Музее одной картины. А вернувшаяся на свое место «Княжна Тараканова» в ближайшее время не покинет Картинную галерею им. К. А. Савицкого.

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