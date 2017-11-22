|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В региональный Закон о бюджете внесут изменения
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Депутаты Законодательного Собрания готовятся к сессии. Третья по счёту для нового созыва состоится уже 24-ого ноября. Среди главных вопросов в повестке — внесение изменений в Закон о бюджете на 2018 год. С его проектом депутаты ознакомились на заседании профильных комитетов. Представители регионального Министерства финансов сообщили о дополнительных поступлениях в областную казну.
«Включая увеличение поступлений на 3,6 миллионов рублей на поддержку и техническое оснащение детских кукольных театров, на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан», — пояснила Первый заместитель Министра финансов Пензенской области, Марина Забара.
Депутатам сообщили, что расходная часть бюджета на 2017 год увеличена на 190 миллионов рублей. Это связано с необходимостью финансирования целого ряда значимых для региона обязательств.
«Это повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, дотации на сбалансированность муниципальным образованиям, а также субсидии учреждениям культуры», — отметила Марина Забара.
Депутатов заверили: бюджет региона на следующий год останется социально-ориентированным.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru