В региональный Закон о бюджете внесут изменения

Депутаты Законодательного Собрания готовятся к сессии. Третья по счёту для нового созыва состоится уже 24-ого ноября. Среди главных вопросов в повестке — внесение изменений в Закон о бюджете на 2018 год. С его проектом депутаты ознакомились на заседании профильных комитетов. Представители регионального Министерства финансов сообщили о дополнительных поступлениях в областную казну.

«Включая увеличение поступлений на 3,6 миллионов рублей на поддержку и техническое оснащение детских кукольных театров, на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан», — пояснила Первый заместитель Министра финансов Пензенской области, Марина Забара.

Депутатам сообщили, что расходная часть бюджета на 2017 год увеличена на 190 миллионов рублей. Это связано с необходимостью финансирования целого ряда значимых для региона обязательств.

«Это повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, дотации на сбалансированность муниципальным образованиям, а также субсидии учреждениям культуры», — отметила Марина Забара.

Депутатов заверили: бюджет региона на следующий год останется социально-ориентированным.