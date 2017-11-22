В Пензе завершается празднование 125-летия Лермонтовской библиотеки. Венчает юбилейный год девятая Межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле». В ее работе примут участие более 50 торговых и издательских организаций города, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска.

«Результатом выставки-ярмарки станет прежде всего реализация соглашений о сотрудничестве Пензенской и Ульяновской областей, разработка проекта по открытию аудитории имени Александра Солженицына, знакомство с новыми книгами пензенских авторов и книгами, которые связаны с историей и культурой Пензенской области», - рассказала Марина Осипова, директор Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Кроме книжных экспозиций и презентаций, в рамках выставки-ярмарки пройдут мероприятия, посвященные Дню казачьей культуры, году экологии в России, дневные киносеансы, круглые столы, спектакли и многое другое.

Такие выставки не случайно становятся традиционными. На Московском международном культурном форуме Пенза вошла в число самых читающих регионов страны, а также представила один из лучших проектов.

«Этот проект представила Лермонтовская библиотека. И нам хотелось бы быть не только лауреатами конкурса, но и получить звание «Литературный флагман России», которое в этом году носить Санкт-Петербург», - подчеркнула Татьяна Курдова, Министр культуры и туризма Пензенской области.

Сергей Прокопенко приехал на выставку из Ульяновска. В Пензу он привез книги, которые были подготовлены Центром стратегических исследований. На полках Лермонтовской библиотеки – лишь малая их часть, однако они полностью отражают направления работы Центра.

«Первое – это научные исследования, которые представляют собой промежуточные итоги в рамках написания многотомной истории Симбирского-Ульяновского края. Второе – учебно-методическое направление, ведь нужно информацию не только найти, но и донести до широких масс. И, наконец, третье – это просветительская работа», - отметил Сергей Прокопенко, руководитель Научно-исследовательского института истории и культуры Ульяновской области им. Н. М. Карамзина.

Завершится работа выставки-ярмарки «Мир книг на Пензенской земле» 26 ноября.