«Нравственные ценности и будущее человечества»

В Пензе проходят V Рождественские образовательные чтения. На различных площадках города в 16 секциях выступают с докладами более 120 участников. Форум, проходивший в стенах Законодательного Собрания Пензенской области, был посвящен молодёжному потенциалу в развитии духовно-нравственных ценностей пензенского региона.

«Мы стараемся, чтобы Законодательное Собрание было одним из центров воспитания подрастающего поколения и в духовно-нравственном плане, и в эстетическом, и в патриотическом. Это важно еще и потому, что добрые традиции, которые были заложены нашими предками, историческая память, которая есть сегодня, должны передаваться подрастающему поколению», - отметил Валерий Лидин, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

С приветственными словами и благословением на плодотворную работу к участникам чтений обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Образовательные чтения — это добрая традиция Всероссийского масштаба. В январе после Крещения традиционно неделя таких чтений проходит в Москве на международном уровне. Церковь сейчас очень сильно и часто упрекают в неком сращивании с властью. Я бы хотел сказать, что это не какое-то вхождение во власть, это прежде всего доброе сотрудничество», - подчеркнул Высокопреосвященнейший Серафим, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

Итогом работы секции стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Молодёжным Парламентом при Законодательном Собрании и отделом по делам молодёжи Пензенской Епархии. V Региональные Рождественские образовательные чтения завершат свою работу 26 ноября.