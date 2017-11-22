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«Удачное» знакомство
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Первое свидание закончилось судебным приговором. В Бессоновском районе девушка ограбила нового знакомого при первой же встрече.
«Я предложил поехать ко мне домой, начали распивать спиртные напитки. Я очень устал и уснул», - пояснил потерпевший.
Утром парень понял, что его обокрали. Он сообщил об этом в полицию.
Начальник ОМВД России по Бессоновскому району, Сергей Кожаев, пояснил: «Когда потерпевший проснулся, он обнаружил, что у него пропал телефон и денежные средства в размере 21 тысячи рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана и доставлена в отдел МВД России по Бессоновскому району».
Девушка свою вину не отрицала: «Он заснул. Я увидела телефон и забрала его. Потом подошла к стенке и там заметила деньги».
Похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - два года лишения свободы.
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