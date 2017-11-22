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 Четверг, 23 ноября 2017
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Домашнее творчество – в массы!
Сегодня в Пензе
 
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Это уже не просто хобби для себя, а искусство для окружающих... Выставка в Музее народного творчества стала результатом рукоделия семьи Анненковых. Мать и дочь объединяет не только имя – Наталья – но и совместная любовь к вышивке.

«Я, наверно, лет с 10 занимаюсь вышивкой. Бабушка еще учила. Родом я из села Поим Пензенской области. В детстве я занималась больше гладью, мои работы остались у мамы: наволочки, скатерти и прочее-прочее. А сейчас уже - после того, как переехали в Пензу, - начали заниматься картинами», - поделилась Наталья Геннадьевна.

Несмотря на любовь к рукоделию, профессия у Натальи Геннадьевны далеко не творческая. Она работает главным бухгалтером. Как признается мастерица, вышивка помогает отдохнуть душой от сложной и нервной работы.

«Каждая работа по сложности разная. Некоторые можно месяц вышивать, некоторые - год, а то и два. И времени всегда хватает на все это. Идей много разных. Существуют программы, которые позволяют любой снимок, картину разбить на кресты, подобрать цвета. И честно говоря, здесь разные вещи. Есть те, которые созданы по своим каким-то эскизам. Есть и сделанные по готовым схемам, купленные и подобранные. То есть все по-разному, как захочется вдохновению!» - сказала мастерица.

Младшая мастерица переняла любовь к рукоделию у мамы. Кроме вышивки крестом, Наталья еще делает плюшевые игрушки. Но предпочтения у матери и дочери не всегда совпадают.

«Я вот люблю больше природу, а портретные вышивки как-то сложновато для меня. А Наташа может и портреты вышивать, и сказочные какие-то изображения. Когда поменьше была, были детские работы», - рассказала Наталья Геннадьевна.

Представленные на выставке работы – не полная коллекция творений рукодельниц. Мастерицы признались, что всего у них сделано уже более трех десятков картин.

Новость: Анна Рехачева 22 ноября 2017
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