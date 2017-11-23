Члены пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход» приняли участие в закрытии «Вахты памяти»

Члены пензенского отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой приняли участие в церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2017», которая проходила в Волгограде с 18 по 21 ноября 2017 года. Пензенские поисковики познакомились с опытом волгоградских коллег по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетили места воинской славы города-героя Волгограда, обсудили итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и план работы на 2018 год.

Закрытие было посвящено годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Также в рамках церемонии закрытия состоялся всероссийский мемориальный форум «Сталинград. Хроника Победы» с участием родственников защитников г. Сталинград, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ.

На территории Пензенской области были сформированы две дивизии, которые принимали участие в Сталинградской битве — 62 и 277 стрелковые дивизии. В 2015 году вышла в свет книга пензенского краеведа Геннадия Тамбовцева, посвященная боевому пути пензенских дивизий «Они сражались за Сталинград».

Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017