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Члены пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход» приняли участие в закрытии «Вахты памяти»
Сегодня в Пензе
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Члены пензенского отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой приняли участие в церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2017», которая проходила в Волгограде с 18 по 21 ноября 2017 года. Пензенские поисковики познакомились с опытом волгоградских коллег по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетили места воинской славы города-героя Волгограда, обсудили итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и план работы на 2018 год.
Члены пензенского отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой приняли участие в церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2017», которая проходила в Волгограде с 18 по 21 ноября 2017 года. Пензенские поисковики познакомились с опытом волгоградских коллег по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетили места воинской славы города-героя Волгограда, обсудили итоги деятельности поисковых отрядов в 2017 году и план работы на 2018 год.
Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017
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