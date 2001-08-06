Для пассажиров Куйбышевской магистрали будут работать автоматизированные системы информирования

Как рассказала пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, в следующем году на Куйбышевской дороге планируется начать проектно-изыскательские работы по организации автоматизированного оповещения пассажиров о прибытии и отправлении поездов.

Система информирования пассажиров – это комплекс оборудования, который устанавливается на станциях и малых вокзалах. Он связан с Центральным сервером сигналов систем информирования ОАО «РЖД». Система отслеживает расписание пассажирских и пригородных поездов с учётом ежесуточных изменений из базы данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД», после этого формирует текст речевого сообщения и транслирует через устройства громкой связи.

Системы речевого информирования будут установлены на малых станциях и вокзалах, где отсутствует дежурный персонал. На начальном этапе ими предстоит оснастить 67 объектов. Из 152 вокзалов дороги звуковое информирование организовано на 85, а на 62 отсутствует.

Как пояснил заместитель начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Олег Усанов, внедрение проекта рассчитано на несколько лет при условии его финансирования.

Для реализации проекта на Куйбышевской дороге необходимо дооснастить системы связи и автоматизированные программы, установленные на станциях и вокзалах. В ближайшее время предстоит подготовить техническое задание и технико-экономическое обоснование проекта, а в следующем году приступить к проектно-изыскательским работам. До конца 2018 года автоинформаторами планируется оснастить первые пять станций Куйбышевской дороги.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице: