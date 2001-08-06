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 Четверг, 23 ноября 2017
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Для пассажиров Куйбышевской магистрали будут работать автоматизированные системы информирования
Сегодня в Пензе
 

Как рассказала пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги  Светлана Затуливетер, в следующем году на Куйбышевской дороге планируется начать проектно-изыскательские работы по организации автоматизированного оповещения пассажиров о прибытии и отправлении поездов.

Система информирования пассажиров – это комплекс оборудования, который устанавливается на станциях и малых вокзалах. Он связан с Центральным сервером сигналов систем информирования ОАО «РЖД». Система отслеживает расписание пассажирских и пригородных поездов с учётом ежесуточных изменений из базы данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД», после этого формирует текст речевого сообщения и транслирует через устройства громкой связи.

Системы речевого информирования будут установлены на малых станциях и вокзалах, где отсутствует дежурный персонал. На начальном этапе ими предстоит оснастить 67 объектов. Из 152 вокзалов дороги звуковое информирование организовано на 85, а на 62 отсутствует.

Как пояснил заместитель начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Олег Усанов, внедрение проекта рассчитано на несколько лет при условии его финансирования.

Для реализации проекта на Куйбышевской дороге необходимо дооснастить системы связи и автоматизированные программы, установленные на станциях и вокзалах. В ближайшее время предстоит подготовить техническое задание и технико-экономическое обоснование проекта, а в следующем году приступить к проектно-изыскательским работам. До конца 2018 года автоинформаторами планируется оснастить первые пять станций Куйбышевской дороги.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:

Номер поезда

Маршрут

Тип вагона

Даты поездки

208Я

Москва – Самара

Купе

02-09.01, 11, 13, 15.01.2018

207Й

Самара – Москва

Купе

26-28.12.2017, 01-06, 10, 12, 14.01.2018

210Й

Москва – Самара

Купе

08.01.2018

209Й

Самара – Москва

Купе

28.12.2017

274М

Москва – Уфа

Купе

03, 7/01.2018

576М

Москва-Уфа

Купе

09.01.2018

273Й

Уфа – Москва

Купе

28.12.2017, 01, 05.01.2018

268Й

Москва – Ульяновск

Купе

23, 25.12.2017, 03, 05, 07, 09.01.2018

266М

Москва – Ульяновск

Купе

06, 08.01.2018

263Й

Ульяновск – Москва

Купе

22, 24, 28.12.2017, 02, 04, 06.01.2018

265Й

Ульяновск – Москва

Купе

27, 29.12.2017, 05.01.2018

574М

Москва – Уфа

Купе

26.12.2017, 06.01.2018

573Й

Уфа – Москва

Купе

24, 28.12.2017, 04.01.2018

277Й

Уфа – Санкт-Петербург (Витебский)

Купе

26, 27.12.2017, 02, 04, 06, 08.01.2018

192Х

Москва – Тольятти

Купе

03, 06.01.2018

192Й

Тольятти – Москва

Купе

30.12.2017, 01, 02, 04.01.2018

232М

Москва – Пенза

Купе

28.12.2017, 4, 05, 07, 08.01.2018

222М

Москва – Пенза

Купе

29-30.12.2017, 03, 06.01.2018

222Й

Пенза – Москва

Купе

28-30.12.2017, 01, 03-06, 08.01.2018

238М

Москва – Саранск

Купе

29.12.2017

229Й

Саранск  – Москва

Купе

01, 03, 06-08.01.2018

230Ч

Москва – Саранск

Купе

07.01.2018

237Й

Саранск – Москва

Купе

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