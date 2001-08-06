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Для пассажиров Куйбышевской магистрали будут работать автоматизированные системы информирования
Сегодня в Пензе
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Как рассказала пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, в следующем году на Куйбышевской дороге планируется начать проектно-изыскательские работы по организации автоматизированного оповещения пассажиров о прибытии и отправлении поездов. Система информирования пассажиров – это комплекс оборудования, который устанавливается на станциях и малых вокзалах. Он связан с Центральным сервером сигналов систем информирования ОАО «РЖД». Система отслеживает расписание пассажирских и пригородных поездов с учётом ежесуточных изменений из базы данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД», после этого формирует текст речевого сообщения и транслирует через устройства громкой связи. Системы речевого информирования будут установлены на малых станциях и вокзалах, где отсутствует дежурный персонал. На начальном этапе ими предстоит оснастить 67 объектов. Из 152 вокзалов дороги звуковое информирование организовано на 85, а на 62 отсутствует. Как пояснил заместитель начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Олег Усанов, внедрение проекта рассчитано на несколько лет при условии его финансирования. Для реализации проекта на Куйбышевской дороге необходимо дооснастить системы связи и автоматизированные программы, установленные на станциях и вокзалах. В ближайшее время предстоит подготовить техническое задание и технико-экономическое обоснование проекта, а в следующем году приступить к проектно-изыскательским работам. До конца 2018 года автоинформаторами планируется оснастить первые пять станций Куйбышевской дороги. Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице: Номер поезда Маршрут Тип вагона Даты поездки 208Я Москва – Самара Купе 02-09.01, 11, 13, 15.01.2018 207Й Самара – Москва Купе 26-28.12.2017, 01-06, 10, 12, 14.01.2018 210Й Москва – Самара Купе 08.01.2018 209Й Самара – Москва Купе 28.12.2017 274М Москва – Уфа Купе 03, 7/01.2018 576М Москва-Уфа Купе 09.01.2018 273Й Уфа – Москва Купе 28.12.2017, 01, 05.01.2018 268Й Москва – Ульяновск Купе 23, 25.12.2017, 03, 05, 07, 09.01.2018 266М Москва – Ульяновск Купе 06, 08.01.2018 263Й Ульяновск – Москва Купе 22, 24, 28.12.2017, 02, 04, 06.01.2018 265Й Ульяновск – Москва Купе 27, 29.12.2017, 05.01.2018 574М Москва – Уфа Купе 26.12.2017, 06.01.2018 573Й Уфа – Москва Купе 24, 28.12.2017, 04.01.2018 277Й Уфа – Санкт-Петербург (Витебский) Купе 26, 27.12.2017, 02, 04, 06, 08.01.2018 192Х Москва – Тольятти Купе 03, 06.01.2018 192Й Тольятти – Москва Купе 30.12.2017, 01, 02, 04.01.2018 232М Москва – Пенза Купе 28.12.2017, 4, 05, 07, 08.01.2018 222М Москва – Пенза Купе 29-30.12.2017, 03, 06.01.2018 222Й Пенза – Москва Купе 28-30.12.2017, 01, 03-06, 08.01.2018 238М Москва – Саранск Купе 29.12.2017 229Й Саранск – Москва Купе 01, 03, 06-08.01.2018 230Ч Москва – Саранск Купе 07.01.2018 237Й Саранск – Москва Купе 30.12.2017
Как рассказала пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, в следующем году на Куйбышевской дороге планируется начать проектно-изыскательские работы по организации автоматизированного оповещения пассажиров о прибытии и отправлении поездов.
Система информирования пассажиров – это комплекс оборудования, который устанавливается на станциях и малых вокзалах. Он связан с Центральным сервером сигналов систем информирования ОАО «РЖД». Система отслеживает расписание пассажирских и пригородных поездов с учётом ежесуточных изменений из базы данных Главного вычислительного центра ОАО «РЖД», после этого формирует текст речевого сообщения и транслирует через устройства громкой связи.
Системы речевого информирования будут установлены на малых станциях и вокзалах, где отсутствует дежурный персонал. На начальном этапе ими предстоит оснастить 67 объектов. Из 152 вокзалов дороги звуковое информирование организовано на 85, а на 62 отсутствует.
Как пояснил заместитель начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Олег Усанов, внедрение проекта рассчитано на несколько лет при условии его финансирования.
Для реализации проекта на Куйбышевской дороге необходимо дооснастить системы связи и автоматизированные программы, установленные на станциях и вокзалах. В ближайшее время предстоит подготовить техническое задание и технико-экономическое обоснование проекта, а в следующем году приступить к проектно-изыскательским работам. До конца 2018 года автоинформаторами планируется оснастить первые пять станций Куйбышевской дороги.
Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:
Номер поезда
Маршрут
Тип вагона
Даты поездки
208Я
Москва – Самара
Купе
02-09.01, 11, 13, 15.01.2018
207Й
Самара – Москва
Купе
26-28.12.2017, 01-06, 10, 12, 14.01.2018
210Й
Москва – Самара
Купе
08.01.2018
209Й
Самара – Москва
Купе
28.12.2017
274М
Москва – Уфа
Купе
03, 7/01.2018
576М
Москва-Уфа
Купе
09.01.2018
273Й
Уфа – Москва
Купе
28.12.2017, 01, 05.01.2018
268Й
Москва – Ульяновск
Купе
23, 25.12.2017, 03, 05, 07, 09.01.2018
266М
Москва – Ульяновск
Купе
06, 08.01.2018
263Й
Ульяновск – Москва
Купе
22, 24, 28.12.2017, 02, 04, 06.01.2018
265Й
Ульяновск – Москва
Купе
27, 29.12.2017, 05.01.2018
574М
Москва – Уфа
Купе
26.12.2017, 06.01.2018
573Й
Уфа – Москва
Купе
24, 28.12.2017, 04.01.2018
277Й
Уфа – Санкт-Петербург (Витебский)
Купе
26, 27.12.2017, 02, 04, 06, 08.01.2018
192Х
Москва – Тольятти
Купе
03, 06.01.2018
192Й
Тольятти – Москва
Купе
30.12.2017, 01, 02, 04.01.2018
232М
Москва – Пенза
Купе
28.12.2017, 4, 05, 07, 08.01.2018
222М
Москва – Пенза
Купе
29-30.12.2017, 03, 06.01.2018
222Й
Пенза – Москва
Купе
28-30.12.2017, 01, 03-06, 08.01.2018
238М
Москва – Саранск
Купе
29.12.2017
229Й
Саранск – Москва
Купе
01, 03, 06-08.01.2018
230Ч
Москва – Саранск
Купе
07.01.2018
237Й
Саранск – Москва
Купе
30.12.2017
Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017
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