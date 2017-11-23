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Об обследовании инкубатория для выведения индюшат в Нижнеломовском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представителями Управления ветеринарии субъекта проведено обследование инкубатория для выведения индюшат в Нижнеломовском районе Пензенской области на предмет соответствия ветеринарным требованиям при импорте в Российскую Федерацию инкубационного индюшиного яйца. Производственная мощность инкубатория составляет 17200000 яиц в год. Он устроен по принципу однонаправленного конвейера, исключающего возможность встречного движения инкубационных яиц, выведенного молодняка и отходов инкубации. Производственные зоны и секции герметично изолированы друг от друга. Все конструкции инкубатория выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфецирующих средств. С целью предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний на территории объекта функционирует санпропускник с душем и полным переодеванием, системы воздухообмена и водоснабжения не замкнуты, движение воздуха и воды осуществляется только в одном направлении, удаление отходов производится вакуумной системой в герметичные емкости для сбора. Биологические отходы уничтожаются в мацераторе фирмы «ИННОВАТЕК», имеется собственный цех технических фабрикантов. По результатам обследования помещения для инкубирования признаны соответствующими установленным требованиям для ввоза и инкубирования импортного индюшиного яйца.
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представителями Управления ветеринарии субъекта проведено обследование инкубатория для выведения индюшат в Нижнеломовском районе Пензенской области на предмет соответствия ветеринарным требованиям при импорте в Российскую Федерацию инкубационного индюшиного яйца.
Производственная мощность инкубатория составляет 17200000 яиц в год. Он устроен по принципу однонаправленного конвейера, исключающего возможность встречного движения инкубационных яиц, выведенного молодняка и отходов инкубации. Производственные зоны и секции герметично изолированы друг от друга. Все конструкции инкубатория выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфецирующих средств. С целью предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний на территории объекта функционирует санпропускник с душем и полным переодеванием, системы воздухообмена и водоснабжения не замкнуты, движение воздуха и воды осуществляется только в одном направлении, удаление отходов производится вакуумной системой в герметичные емкости для сбора. Биологические отходы уничтожаются в мацераторе фирмы «ИННОВАТЕК», имеется собственный цех технических фабрикантов.
По результатам обследования помещения для инкубирования признаны соответствующими установленным требованиям для ввоза и инкубирования импортного индюшиного яйца.
Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017
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