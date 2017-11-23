О проведении профилактических мероприятий в Колышлейском районе Пензенской области

В ноябре 2017 года специалистом отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на рынке р.п.Колышлей с целью предупреждения и пресечения нарушений гражданами требований законодательства в сфере обеспечения карантина растений и семеноводства.

В ходе рейда нарушений законодательства в области карантина растений и семеноводства выявлено не было. С продавцами проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений.