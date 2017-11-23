В Оренбурге Александр Давыдов обсудил вопросы противодействия незаконной миграции, экстремистским и террористическим проявлениям

22 ноября 2017 года по поручению полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича помощник полпреда Александр Давыдов принял участие в выездном заседании под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева.

В рамках мероприятия обсуждены итоги работы органов власти и правоохранительных органов по противодействию разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, экстремистским и террористическим проявлениям, незаконной миграции и иным рискам, связанным с приграничным положением Оренбургской области. В заседании приняли участие губернатор области Юрий Берг, представители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, духовенства, общественных организаций.

Обращаясь к присутствующим с вступительным словом, помощник полпреда подчеркнул, что противодействие проблемам терроризма и экстремизма приобретает особую актуальность в период подготовки к выборам Президента Российской Федерации и проведению международного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Статистика показывает, что борьба с террористическим подпольем проводится достаточно успешно, в том числе в Оренбургской области. Между тем, существует угроза проникновения членов террористических организаций через границу, в том числе, и с ближайшим зарубежьем. С учетом того, что Оренбургская область граничит с Казахстаном, где значительно число приверженцев исламского экстремизма, рассматриваемая тема очень актуальна. Кроме того, регион граничит с Самарской областью, которая в следующем году примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, что требует повышенных мер безопасности со стороны правоохранительных и контролирующих органов, особого внимания к состоянию антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры», – отметил Александр Давыдов.

Помощник полпреда обратил внимание, что на заседании Коллегии по вопросам безопасности, состоявшемся 18 октября текущего года под руководством Михаила Бабича, выработан комплекс мер по проблемам транспортной безопасности, который должен быть реализован заинтересованными органами и ведомствами.

Александр Давыдов констатировал, что в Оренбуржье сохраняется ряд проблем, связанных с приграничными районами. Отмечается тенденция роста числа сторонников радикальных исламских течений всех разновидностей среди представителей казахских и таджикских общин. На область приходится 2/3 миграционного потока иностранных граждан, следующих в ПФО.

«Ситуация требует принятия дополнительных мер, направленных на усиление миграционного контроля, прежде всего, из стран с повышенной террористической активностью и из государств, применяющих в отношении России санкционные меры», – подчеркнул Александр Давыдов.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев в своём выступлении отметил, что экспансия мирового терроризма и религиозного экстремизма, незаконная миграция являются основными из негативных факторов, влияющих на развитие межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений. Особая нагрузка лежит на приграничных регионах, к которым относится Оренбуржье. Сергей Зайцев подчеркнул, что только за девять месяцев 2017 года в Россию через регион въехало более 1,3 миллиона иностранцев, что на 20% больше, чем год назад.

Губернатор области Юрий Берг сказал, что в Оренбуржье на протяжении веков в мире и согласии живут представители более чем 120 национальностей. При этом приграничный статус и географическое положение региона несут ряд серьёзных рисков.

В рамках совещания обсуждены вопросы совершенствования совместных действий правоохранительных, контрольно-надзорных ведомств и региональных властей в рассматриваемой сфере.