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На базах «Октябрьская» и «Крымская» г.Пензы выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства
Сегодня в Пензе
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В ноябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении совместных с представителями Пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни проверок по требованию Пензенской транспортной прокуратуры на базах «Октябрьская» и «Крымская» выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства: отсутствие у индивидуальных предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию, ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие маркировки на продукцию. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы.
В ноябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении совместных с представителями Пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни проверок по требованию Пензенской транспортной прокуратуры на базах «Октябрьская» и «Крымская» выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства: отсутствие у индивидуальных предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию, ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие маркировки на продукцию.
В отношении предпринимателей составлены административные протоколы.
Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017
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