На базах «Октябрьская» и «Крымская» г.Пензы выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства

В ноябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении совместных с представителями Пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни проверок по требованию Пензенской транспортной прокуратуры на базах «Октябрьская» и «Крымская» выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства: отсутствие у индивидуальных предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию, ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие маркировки на продукцию. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы.

Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017