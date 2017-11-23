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Вера в сердце
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В рамках пятых региональных образовательных Рождественских чтений "Нравственные ценности и будущее человечества" в УФСИН России по Пензенской области была организована работа секции "Миссия церкви в местах лишения свободы".
«Церковь-это не здание, не сооружение. Это мы с Вами. Мы здесь собрались, мы и есть церковь, именно поэтому мы должны задуматься, какова наша миссия по отношению к тем, кто оступился и оказался в местах лишения свободы»,- подчеркнул первый проректор Пензенской духовной семинарии, протоиерей Николай Грошев.
На секции отметили, что миссия церкви должна была направлена не только к преступникам, но и к сотрудникам уголовно-исполнительной системы, которые проводят непростую работу с осужденными.
«Наша миссия привести человека к Богу. Нужно приучать подопечного к мысли об ответственности за свои поступки. Не реагировать на проступки других людей. Случайностей не бывает-запомните»,- отметил священнослужитель Пензенской митрополии, иерей Михаил Земцов.
В настоящее время, помимо регулярных богослужений, в исправительных учреждениях активно ведется и просветительская деятельность. При храмах и молитвенных комнатах организованы библиотеки, а также проводятся занятия в воскресных школах и библейских кружках.
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