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 Четверг, 23 ноября 2017
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«Проблемные» дома
Сегодня в Пензе
 
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Более 15-ти миллиардов рублей — такова общая сумма неисполненных обязательств пензенскими застройщиками перед участниками долевого строительства. В числе таких проблемных компаний — одна из самых старейших и уважаемых в области, на счету которой сотни построенных домов. Но из-за резкого спада спроса на жильё за последние три года компания испытывала серьёзные финансовые трудности. Как результат — неисполненные обязательства на сумму более 8-ми миллиардов рублей. В октябре застройщику удалось вдвое сократить эту цифру за счёт ввода в эксплуатацию дома на улице Тернопольской.

«Этот дом был очень проблемным. Там было заключено более 300 договоров долевого участия в строительстве. А сейчас в дом уже осуществляется пуск тепла. Всё согласовано с Ростехнадзором», — пояснила Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Инна Левченко.

До конца этого года застройщик намерен сдать ещё три объекта: два — в Сосновке и один — в Засечном. Но и тогда у компании останется ещё пять недостроенных многоквартирных домов.

«Эти дома остаются проблемными, так как из-за введения процедуры наблюдения подписание ряда документов затруднено. На всё требуется согласование арбитражного управляющего, который находится в Москве и здесь своего представителя не имеет. Рассмотрение вопроса по существу назначено только на апрель 2018 года», — подчеркнула главный государственный жилищный инспектор области.

Более понятна дальнейшая судьба двух многоквартирных домов, принадлежащих другим застройщикам. Один расположен в Пензе, на улице Кижеватова, второй — в Бессоновском районе. Объекты вошли в «дорожную карту» и могут рассчитывать на меры поддержки, предусмотренные региональным Законом.

«Мы надеемся на наш Закон. Потенциальные застройщики, которые доведут строительство до конца, уже есть. Предложения от города по земельным участкам поступили. Правда, они не совсем устраивают застройщика. Будем ждать другие предложения. Но в любом случае понимание дальнейших действий у нас есть», — отметила Инна Левченко.

Работа ведётся, и пострадавшие участники долевого строительства должны знать о каждом шаге на пути решения их проблем. Председатель Законодательного Собрания, Валерий Лидин, призвал профильные ведомства вести более активную разъяснительную работу с гражданами: «Граждане плохо проинформированы о проводимой работе. Мы достаточно оперативно приняли Закон в поддержку обманутых дольщиков, мы нацелены на конкретные шаги, чтобы в рабочем порядке снимать эти проблемы. Но информация об этом до участников долевого строительства не доходит. Эту ситуацию нужно исправлять».

Валерий Лидин поручил и депутатскому корпусу информировать граждан о ходе решения их проблемы.

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