В преддверии опасного периода

В Пензенской области температура воздуха ночью уже опускается ниже нуля. Скоро на водоемах начнется ледостат. И этот период считается одним из самых опасных. Чтобы не было чрезвычайной ситуации государственная инспекция по маломерным судам продолжает проводить уроки безопасности в школах региона.

«На этих уроках дети узнают, как выбраться из полыньи, что делать при переохлаждении, как выбрать прочный лед. Об этом многие узнали впервые. Этот период самый опасный, лед не сразу становится прочным», — сказал заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах Марат Мурсаев.

Родителям еще раз наминают, не оставлять детей без присмотра на водных объектах, в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по телефонам : 01, 101 или 112.