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 Четверг, 23 ноября 2017
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Мама нужна для счастья
Сегодня в Пензе
 
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Свой «профессиональный» праздник они всегда отмечают «на работе», да и отпуска у них нет. В Пензе в преддверии Дня Матери в картинной галерее поздравили главного человека в жизни – маму! В зале – только многодетные семьи - те, кто воспитывает своих или приемных детей. Со словами благодарности к женщинам обратились представители Законодательного Собрания и мэрии.

«Мы всегда в долгу перед Вами, мы Вам благодарны, мы Вас любим, и мы всегда рядом. С праздником, милые мамы», — сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области, Вячеслав Космачев.

«Не будет ни врачей, ни учителей, если не будет матерей. Все начинается с мамы», — сказал заместитель Председателя Пензенской городской думы, Николай Тактаров.

Совсем недавно был проведен опрос маленьких детей. Им задавали всего один вопрос «Для чего нужна мама?». Большинство малышей ответили – для счастья. Мамы - это те, кто первыми приходят на помощь, кто переживает за ребенка даже чуточку больше, чем он сам.

«Великая материнская любовь сопровождает нас с момента рождения и всю жизнь помогает нам вставать на ноги, оберегает нас на жизненном пути. Мы всю жизнь благодарны матерям за то, что они переживают за нас, тем самым помогают. В подтверждение этого кто-то сказал «Хорошо, что есть, куда звонить. Хорошо, что есть, кому ответить. Пусть не рвется долго эта нить, Может быть, главнейшая на свете», - сказал Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев.

Семья Стюшеных воспитывает троих сыновей. В этот день маме Ольге вручили медаль «Материнская доблесть» 3 степени.

«Мы стараемся заниматься и помогать детям во всех их начинаниях, всегда радуемся достижениям и переживаем, когда у них трудности», — рассказала Ольга Стюшена.

По поручению губернатора в нашем регионе не будет прекращена ни одна социальная программа поддержки семьи, а это значит, что рождаемость будет только увеличиваться, и счастливых мам будет еще больше. 

Новость: Ирина Зазуля 23 ноября 2017
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