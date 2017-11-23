Представители общественных организаций, научных сообществ и бизнеса знают, как будем развиваться до 2035 года

В соответствии с поручением губернатора в Пензенской области разработан проект новой социально – экономической стратегии развития региона на долгосрочный период до 2035 года. К разработке документа были привлечены общественные организации, научное сообщество и представители бизнеса. Всего было создано 12 отраслевых и 2 агломеративных рабочих групп.

«Одним из ключевых требований, предъявляемых к текущему проекту документа от губернатора, было то, что нам не нужен документ, который говорит, куда бежать, важно еще определиться, каким образом достигать поставленных целей»,— сказал первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Андрей Кулинцев.

Разработка новой стратегии обусловлена еще и принятием на Федеральном уровне ряда важнейших документов: двух указов Президента страны и 172 федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

«Нами были учтены отраслевые стратегии развития в Российской Федерации и доклад ООН о человеческом развитии»,— дополнил Андрей Кулинцев.

Проект стратегии пока черновой, в него на каждом из обсуждений вносят коррективы. Правки ждут также и от экспертов, и от бизнесса.

«Пока документ обсуждается черновой, то есть в него мы вносим замечания и конструктивные предложения, которые поступают от вас, тех экспертов, которым мы эту стратегию разослали»,— сказал Андрей Кулинцев.

Проект социально – экономической стратегии развития региона в скором времени появится на официальном сайте Правительства Пензенской области, он будет содержать более трёхсот страниц. С документом может ознакомиться любой желающий.