В Лермонтовской библиотеке с размахом отметили День казачьей культуры. На сцене свои лучшие номера представили творческие коллективы со всей Пензенской области. Ансамбль казачьей песни «Стерх» в прошлом году получил звание народного.

«Интерес к казачьей культуре возрастает с каждым годом, и участников становится все больше, как и зрителей. Многие подпевают казачьи песни. Мы впитываем в себя культуру кубанцев, оренбуржцев, донских казаков, в репертуаре нашего ансамбля песни практически всех войск России», - подчеркнул Атаман Малосердобинского хуторского казачьего общества, Александр Филиппов.

Казачья культура несет в себе ценности, которые имеют огромное значение для нашего народа, считают организаторы праздника.

«Мы говорим много о патриотизме, но казаки об особом патриотизме не говорили, они говорили о любви к своей стране и выражали ее в песнях, в своих героических подвигах. Они говорили: Россия — матушка, Дон - батюшка. С такой любовью, с такой искренностью относились к тем местам, где они жили. Именно сейчас нам этого и не хватает», - отметила Наталья Оськина, Председатель правления Пензенского центра казачьей культуры.

Гости праздника смогли познакомиться с традициями и бытом казаков, а также посмотреть фильм о культуре пензенского казачества.