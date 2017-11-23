Вернули "Ладу"

В полицию Сердобского района обратился с заявлением 23-летний гражданин. Он сообщил, что в селе Мещерское в ночное время неизвестный, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, совершил угон автомобиля «Лада Приора».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 57-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.