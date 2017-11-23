Уже вторую неделю педагоги дошкольного образования Пензенской области посещают курсы повышения квалификации. В рамках этого мероприятия для воспитателей детских садов проводятся лекционные и семинарские занятия. Также они могут приобрести специализированную литературу.

«У нас в центре дошкольного образования в нашем институте такие курсы проходят еженедельно. Одни заканчиваются, другие начинаются. Недавно подводили итоги, готовимся уже к завершению этого календарного года: уже 1562 человека прошли курсы повышения квалификации только через центр дошкольного образования», - поделилась Елена Купецкова, начальник Управления общего образования Института регионального развития Пензенской области.

На этот раз воспитатели встретились с доцентом кафедры русского языка Тверского государственного университета. Главная тема семинара - проблема преемственности в организации предметно-развивающей среды между детским садом и школой. Специалист из Москвы рассказала, что главное в подготовке детей к учебе.

«Если ребенку интересно, то не надо думать не над какой мотивацией. То есть самое главное на сегодняшний день предъявлять такие интерактивные методы и приемы, которые помогают ребенку быстро овладеть той информацией, которая интересует лично его. То есть, все исходит от интереса ребенка. А интерес современных детей не представляется без информационных технологий», - рассказала Светлана Цветкова, методист научно-образовательного центра (г.Москва).

Данный курс посещает 150 воспитателей. Педагоги начального образования съехались из разных уголков области. Проблема подготовки детей к школе является актуальной для каждого воспитателя.

«Я думаю, что это очень важно. Если ребенок посещает детский сад, ему намного легче будет перейти в школу, такого стресса не будет. Это идет возрастная группа, они все вместе идут в школу. В течение подготовительной группы уже идет основная подготовка к школе: они посещают школу, к ним приходит учительница в группу, знакомится с детьми. Поэтому, я думаю, что домашнему ребенку труднее будет идти в школу», - сказала Нурия Аипова, воспитатель детского сада села Русский Камешкир.

В ходе курсов педагоги также посещают дошкольные образовательные учреждения Пензы, где они могут познакомиться с работой своих коллег. По завершении программы обучения воспитатели получат удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации.