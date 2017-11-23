Во время книжной выставки-ярмарки «Мир книг на Пензенской земле» была представлена презентация проекта Виктора Кладова «Возвращение в Селиксу». За 5 лет работы по крупицам были собраны исторические материалы, которые приоткрыли завесу тайны. Информация о Селиксенских лагерях, расположившихся возле железнодорожной станции недалеко от Заречного до сих пор основана на мифах и легендах Здесь было подготовлено более 400 тыс. солдат для отправки на фронт. . Было известно, что в результате расхищений командного состава большая часть новобранцев погибла в лагерях от голода.. На основе собранных материалов Виктор Кладов написал книгу, с которой познакомил неравнодушную публику, пришедшую на встречу с ним. Любители истории могут ожидать выхода в свет второй части книги «Возвращение в Селиксу», пообещал автор.

Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017