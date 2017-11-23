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Поживился в "Виктории" и "Восходе"
Сегодня в Пензе
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В управление МВД России по городу Пензе обратилась с заявлением 49-летняя гражданка. Она сообщила, что за октябрь - ноябрь неизвестные похитили акустический ресивер и угловую шлифовальную машину из дачного домика. Проникли в дом злоумышленники, выставив оконное стекло. дача располагается в садоводческом товариществе «Восход» в районе Чемодановских дач. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 51-летнего жителя Бессоновского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Впоследствии полицейские установили его причастность к совершению аналогичной кражи из дачного дома в садоводческом товариществе «Виктория»: злоумышленник похитил музыкальный центр и садовую тачку. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
В управление МВД России по городу Пензе обратилась с заявлением 49-летняя гражданка. Она сообщила, что за октябрь - ноябрь неизвестные похитили акустический ресивер и угловую шлифовальную машину из дачного домика. Проникли в дом злоумышленники, выставив оконное стекло. дача располагается в садоводческом товариществе «Восход» в районе Чемодановских дач.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 51-летнего жителя Бессоновского района, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
Впоследствии полицейские установили его причастность к совершению аналогичной кражи из дачного дома в садоводческом товариществе «Виктория»: злоумышленник похитил музыкальный центр и садовую тачку. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
Новость: Марина Колдаева 23 ноября 2017
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