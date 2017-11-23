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 Четверг, 23 ноября 2017
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Жертвы недобросовестных застройщиков
Сегодня в Пензе
 
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Этот дом на улице Измайлова должны были сдать ещё осенью 2016-ого года, но до сих пор он пустует. Не справили новоселье и жители многоэтажки на улице Новоказанской: строители ограничились кирпичной кладкой, а после — покинули объект. Как и на стройплощадке по улице Пушкина: здесь техника тоже просто простаивает...

Таких домов в Пензе несколько: как на окраинах, так и в самом центре. Застройщики тоже разные. Но все они заключали с гражданами договоры участия в долевом строительстве и привлекали их средства. Однако, обязательств своих так и не выполнили.

На встречу с обманутыми дольщиками приехал Иван Белозерцев. Представители инициативных групп поблагодарили Губернатора за внимание, которое он уделяет решению их проблемы: «Спасибо за то, что вы продвигаете наши интересы, не оставляете нас в беде. Мы готовы всячески помогать застройщикам и властям, чтобы отстоять наши права».

Губернатор рассказал о мерах поддержки, которые регион в праве оказать гражданам. Выделить из бюджета средства для того, чтобы достроить дома, федеральный закон не позволяет. Поэтому область нашла иной способ.

«Мы планируем из областного и городского бюджетов выделить около 300 миллионов рублей на развитие инженерной инфраструктуры для компаний, которые будут достраивать ваши дома. Потом мы выделим им землю, которую изначально хотели продать и пополнить бюджет. Конечно, это отразится на бюджете, но мы обязаны помочь людям, которые вложились в жильё, возможно, считая последние копейки, и оказались в такой непростой ситуации», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил рабочим группам проводить ежедневный мониторинг ситуации по каждому дому, чтобы помочь жителям как можно скорее решить пресловутый квартирный вопрос.

Новость: Екатерина Сорокина 23 ноября 2017
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