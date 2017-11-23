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 Четверг, 23 ноября 2017
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Немецкая система
Сегодня в Пензе
 
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В 1990 году после победы сборной Германии на Чемпионате мира по футболу, английский нападающий Гари Линекер сказал, что «футбол – это игра, в которую играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». С тех пор прошло почти 30 лет, но германская школа остается стандартом качества и продолжает растить игроков высочайшего уровня.

Опыт немецких специалистов перенимают и в Пензенской области. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» провели мастер-класс для детско-юношеских тренеров. Им показали, как проводят занятия специалисты в одной из лучших футбольных стран мира.

«В октябре прошлого года мы ездили в Краснодар. РФС проводил там семинар по программе немецких тренеров. У сборной Германии был спад, и они решили наладить дела в своем футболе. Начали с детско-юношеского спорта», - рассказал Юрий Туктаров, директор ДЮСШ №8 г. Пензы.

В программу мастер-класса вошли занятия, направленные на совершенствование завершения атак и обостряющих передач с флангов, а также развитие у юных футболистов стартовой скорости.

«Мы показываем сегодня множество упражнений. Это и работа с мячами, и разминка, и комбинационные упражнения в тройках. В течение года у нас улучшилась оптимизация тренировочного процесса, произошел рост технического и тактического мастерства футболистов, улучшилась психологическая подготовка», - подчеркнул Илья Федулов, тренер-преподаватель ДЮСШ №8 г. Пензы.

Тренеры, которые уже занимаются со своими подопечными по новой системе, отмечают, что изменения прошли легко не только для футболистов, но и для наставников. Основы подготовки остались прежними, а нововведения положительно сказываются на результатах команд.

«Мы быстро перестроились. Главное, что это пошло в плюс. В физкультуре есть такое понятие, как положительный перенос, что и произошло», - поделился Илья Федулов.

Внедрять новые стандарты подготовки юных футболистов планируют во всем регионе.

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