На прием к Главе города

Глава города Валерий Савельев провел личный прием граждан. Большинство вопросов касались благоустройства внутридворовых и межквартальных территорий.

« Речь пойдет о проекте реконструкции квартала, ограниченного улицами Горького, Урицкого, Славы и Кирова. 16 октября были открыты слушания по этому вопросу, и обсуждалась планировка этого квартала. Сам план всех устраивает: нужно сносить гаражи, которые находятся внутри квартала, нужно убирать старую котельную, делать там детский садик, дорожки, зеленые зоны. Самым спорным явился вопрос, касающийся строительства ул Кирова, 55. Здесь имеются 2 участка. Они используются муниципальной организацией, и мы не можем начать работы по реконструкции», - рассказала жительница Пензы.

Валерий Савельев поручил немедленно разобраться в ситуации, и взял вопрос на свой личный контроль. Жители дома № 67 по ул. Московской попросили Главу города восстановить шлагбаум.

«Мы поставили шлагбаум для того, чтобы не было бардака, чтобы чужие люди не парковались», - жалуется жительница г. Пензы.

Раньше к жилому дому можно было подъехать со стороны площади Ленина и со стороны улицы Кирова, но первый проезд перегородили собственники гостиницы, а второй - строительная компания, ведущая на указанной территории строительство бизнес-центра.

«Если вдруг случится пожар, спецтехника к нашему дому не сможет подъехать. Дважды к дому не смогла проехать "скорая", больную пенсионерку до больничной машины вынуждены были оба раза нести на носилках», - возмутились пензенцы.

Жильцы рассказали Главе города, что летом на собственные средства они установили шлагбаум, ограничивающий заезд с улицы Максима Горького. На какой-то период времени проблема была решена, но шлагбаум был демонтирован представителями мэрии. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Андрей Гришин, пояснил, что шлагбаум в настоящее время находится на хранении в МУП «Пензадоромост».

«Устанавливать самостоятельно ограждение на данной территории жильцы Московской, 67 не имели право. Эта земля муниципальная, и по ней проходит внутриквартальная дорога, которую преграждать никто и ни при каких обстоятельствах не имеет право», - заключил он.

Глава города Валерий Савельев поручил представителям Управления ЖКХ, городского управления градостроительства и архитектуры, Управлению МЧС и ГИБДД выехать на место и разобраться в ситуации.