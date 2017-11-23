|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Обчистила» салон сотовой связи
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В это день сотрудница клининговой компании наводила порядок особенно тщательно: вместе с мусором из салона сотовой связи она вынесла ещё и смартфон. «Усердной» работницей заинтересовались правоохранители.
«Отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Пензы 1977 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Данная женщина в период с июля по сентябрь 2017 года, работая в клининговой компании, осуществляла уборку помещения салона сотовой связи в одном из торговых центров на территории Октябрьского района города Пензы. В конце августа текущего года, находясь в салоне сотовой связи, она с прилавка похитила мобильный телефон марки «iPhone» стоимостью около 16 тысяч рублей. Впоследствии данный телефон женщина продала за 10 тысяч рублей, а вырученные от продажи деньги потратила на личные нужды», - рассказала Ирина Кудимова, начальник отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России.
Как выяснили сотрудники полиции, уборщица уже не в первый раз «морает руки». Установлена её причастность к аналогичному преступлению, которое было совершено в начале сентября. Из того же салона сотовой связи гражданка похитила мобильный телефон стоимостью более 50 тысяч рублей, который также продала.
«Женщина вину свою в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась. Один из похищенных мобильных телефон изъят сотрудниками полиции», - добавила Ирина Кудимова.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru