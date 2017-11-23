«Обчистила» салон сотовой связи

В это день сотрудница клининговой компании наводила порядок особенно тщательно: вместе с мусором из салона сотовой связи она вынесла ещё и смартфон. «Усердной» работницей заинтересовались правоохранители.

«Отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Пензы 1977 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Данная женщина в период с июля по сентябрь 2017 года, работая в клининговой компании, осуществляла уборку помещения салона сотовой связи в одном из торговых центров на территории Октябрьского района города Пензы. В конце августа текущего года, находясь в салоне сотовой связи, она с прилавка похитила мобильный телефон марки «iPhone» стоимостью около 16 тысяч рублей. Впоследствии данный телефон женщина продала за 10 тысяч рублей, а вырученные от продажи деньги потратила на личные нужды», - рассказала Ирина Кудимова, начальник отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России.

Как выяснили сотрудники полиции, уборщица уже не в первый раз «морает руки». Установлена её причастность к аналогичному преступлению, которое было совершено в начале сентября. Из того же салона сотовой связи гражданка похитила мобильный телефон стоимостью более 50 тысяч рублей, который также продала.

«Женщина вину свою в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась. Один из похищенных мобильных телефон изъят сотрудниками полиции», - добавила Ирина Кудимова.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.