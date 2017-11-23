О введении ограничений на ввоз из Бразилии на российский рынок мясной продукции

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует должностных лиц государственных ветеринарных служб Республики Мордовия и Пензенской области, лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, о том, что в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору №ФС-ЮШ-7/25182 от 20.11.2017 года, в связи с многочисленными выявлениями адреностимулятора Рактопамина в поступающей на российский рынок мясной продукции из Бразилии, Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года вводит ограничения на ввоз из Бразилии говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов.

В случае поступления в Российскую Федерацию указанной продукции из Бразилии, отгруженной до 1 декабря 2017 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска).