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О введении ограничений на ввоз из Бразилии на российский рынок мясной продукции
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует должностных лиц государственных ветеринарных служб Республики Мордовия и Пензенской области, лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, о том, что в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору №ФС-ЮШ-7/25182 от 20.11.2017 года, в связи с многочисленными выявлениями адреностимулятора Рактопамина в поступающей на российский рынок мясной продукции из Бразилии, Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года вводит ограничения на ввоз из Бразилии говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов. В случае поступления в Российскую Федерацию указанной продукции из Бразилии, отгруженной до 1 декабря 2017 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска).
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует должностных лиц государственных ветеринарных служб Республики Мордовия и Пензенской области, лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, о том, что в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору №ФС-ЮШ-7/25182 от 20.11.2017 года, в связи с многочисленными выявлениями адреностимулятора Рактопамина в поступающей на российский рынок мясной продукции из Бразилии, Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года вводит ограничения на ввоз из Бразилии говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов.
В случае поступления в Российскую Федерацию указанной продукции из Бразилии, отгруженной до 1 декабря 2017 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска).
Новость: Марина Колдаева 24 ноября 2017
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