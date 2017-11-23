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 Суббота, 25 ноября 2017
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Эффективность управления имуществом
Сегодня в Пензе
 
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Бюджет Пензенской области пополняется из разных источников. В их числе доходы от использования государственного и муниципального имущества. На заседании Правительства региона обсудили, как сохранить положительную динамику этих показателей.

«За 10 месяцев этого года доходы от использования государственного и муниципального имущества составили 748 645 000 рублей, что на 4,8% больше, чем в прошлом году», - рассказал начальник Департамента государственного имущества Пензенской области, Андрей Кудинов.

Также в регионе увеличилась прибыль от земельного налога и аренды участков.

«В консолидированный бюджет Пензенской области от доходов от аренды земли и продажи прав аренды поступило 615 819 000 рублей. Это больше прошлогодних показателей», - добавил Андрей Кудинов.

Существует в Пензенской области и задолженность по договорам аренды земельных участков. На данный момент она составляет почти 437 миллионов рублей. 73% этой суммы приходится на долю Пензы. Однако по сравнению с началом года этот показатель снизился на 10%.

«Также задолженность по Заречному достаточно серьезная, больше 46 миллионов рублей. Там есть строительные компании, которые на данный момент в трудном положении. Также есть Пензенский и Кузнецкий районы. В остальных сумма меньше. Работа по уменьшению задолженностей ведется», - отметил Андрей Кудинов.

Для повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества профильному департаменту, а также органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за заключением договоров аренды, поступлением платежей и устранением задолженностей.

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