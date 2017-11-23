Доступная работа для каждого

Ограничения по здоровью не должны мешать трудовой деятельности граждан. Так считают и в центре занятости города Пензы. В очередной раз там работала ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Порядка 35 граждан посетили ее, чтобы найти рабочее место.

«Для граждан, имеющих ограничения по здоровью, предоставляется вакансия «Специалист по работе с клиентами» на дому. То есть человеку предоставляется определенное оборудование, и он уже в своих стенах будет оказывать услуги клиентам: обзвон, передача информации и так далее», - рассказала Юлия Захарова, начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями Центра занятости населения города Пензы.

Ярмарка вакансий является отличной возможностью для людей, ищущих работу. С центром занятости граждан сотрудничают многие предприятия города, предоставляющие рабочие места всем желающим.

«С начала года проведено более 30 ярмарок вакантных рабочих мест, но специфические ярмарки проводятся на регулярной основе. Раз в квартал мы стараемся проводить подобные мероприятия. Обычно мы организуем крупные ярмарки вакансий, на которые приглашаем 10 предприятий и более», - добавила Юлия Захарова.

Ярмарка вакансий – это площадка для взаимодействия безработных людей и работодателей. В центре занятости проходит начальный этап трудоустройства – собеседование. В дальнейшем договоренность происходит уже на территории работодателя.