Интерес к инженерии

Кто хочет стать инженером? С таким вопросом представители почти семидесяти технологических вузов страны обратились к российским школьникам и организовали для них многопрофильную олимпиаду «Звезда». В Пензенском регионе свои знания проверят более трёх с половиной тысяч учащихся с 6-ого по 11-ые классы. Всего в области работает 16 площадок для проведения олимпиады.

Заместитель директора гимназии №44 по научно-методической работе, Ольга Алексютина, пояснила: «Главное назначение олимпиады - развивать интерес к инженерным техническим специальностям. Потому что все мы знаем, что сейчас упал уровень подготовки именно в техническом направлении. Эта олимпиада помогает выявить одаренных детей в технических специальностях».

Олимпиада пройдет в два этапа: отборочном и заключительном. Последний - состоится в феврале 2018-ого. Испытания проходят по шести направлениям: русский язык, математика и физика, обществознание, техника и технология, экономика и психология.

Ольга Алексютина добавила: «Олимпиада входит в перечень, утвержденной Министерством образования Российской Федерации на 2017 учебный год, как уровневая олимпиада, ей присвоен третий уровень. Эта олимпиада дает льготы для поступления в высшие учебные заведения».

Победителей выберут после подсчета баллов, заработанных всеми участниками олимпиады. Они получат льготы при поступлении в любой технологический вуз по всей России.