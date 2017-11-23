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С заботой о детях
Сегодня в Пензе
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В современном мире требования к учителям увеличиваются. Педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном пространстве, для чего и проводится Единый методический день.
Методический день начался утром в Пензенском Государственном Университете, где после семинара все разъехались по своим образовательным учреждениям для того, чтобы передать свой полученный опыт детям.
«Мы та школа, которая показывает 2 практических занятия в рамках данной тематике. Сегодня мы представим коррекционные занятия с педагога-психолога с коррекционной группой»,-отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №27 г. Пензы Ольга Красохина.
По новым социальным нормам школа, которая принимает детей с ограниченными возможностями здоровья необходима разработать адаптированную программу, в которую должны быть включены 10 часов внеурочной работы. Пять из них коррекционные, а остальные, направленны на внеурочную деятельность.
«Поэтому мы показываем одно коррекционное занятие и одно по внеурочной деятельности. Занятия спланированы таким образом, что их могут провести любые специалисты города»,- добавила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №27 г. Пензы Ольга Красохина.
Специалисты утверждают, что Единый методический день помогает сплотить учеников и учителей, чьи навыки взаимодействия с молодым поколением увеличиваются с каждым проведением такого рода мероприятий.
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