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 Суббота, 25 ноября 2017
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С заботой о детях
Сегодня в Пензе
 
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В современном мире требования к учителям увеличиваются. Педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном пространстве, для чего и проводится Единый методический день.

Методический день начался утром в Пензенском Государственном Университете, где после семинара все разъехались по своим образовательным учреждениям для того, чтобы передать свой полученный опыт детям.  

«Мы та школа, которая показывает 2 практических занятия в рамках данной тематике. Сегодня мы представим коррекционные занятия с педагога-психолога с коррекционной группой»,-отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №27 г. Пензы Ольга Красохина.

По новым социальным нормам школа, которая принимает детей с ограниченными возможностями здоровья необходима разработать адаптированную программу, в которую должны быть включены 10 часов внеурочной работы. Пять из них коррекционные, а остальные, направленны на внеурочную деятельность.

«Поэтому мы показываем одно коррекционное занятие и одно по внеурочной деятельности. Занятия спланированы таким образом, что их могут провести любые специалисты города»,- добавила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №27 г. Пензы Ольга Красохина.

Специалисты утверждают, что Единый методический день помогает сплотить учеников и учителей, чьи навыки взаимодействия с молодым поколением увеличиваются с каждым проведением такого рода мероприятий.

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