Поддержка малого и среднего бизнеса

На третьей сессии Законодательного Собрания депутаты рассмотрели вопросы, связанные с социально- экономическим развитием региона. Так, народными избранниками был принят законопроект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Законопроект вносит налоговую льготу для резидентов центров регионального развития. Заключается она в том, чтобы снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1 %, там, где объектом налогообложения являются доходы», - рассказал Сергей Капралов, Министр экономики Пензенской области.

Центрами регионального развития Пензенской области являются 103 села. Для малого и среднего предпринимательства там существуют особые льготы.

«Например, в виде возмещения 100% ставки рефинансирования Банка России по кредитам, которые этот бизнес привлекает», - отметил Сергей Капралов.

Новый законопроект поможет повысить эффективность предоставляемых льгот, считает Министр экономики региона.

«Мы устанавливаем для тех, кто пользуется этими льготами, такие критерии, как несокращение работников на предприятиях, которые пользуются налоговыми льготами, и установление заработной платы, не менее чем в 1,5 раза выше, чем прожиточный минимум, установленный Правительством Пензенской области для трудоспособного населения», -подчеркнул он.

Данные требования вводятся для того, чтобы налоговыми льготами не смогли пользоваться предпpиниматeли, которые сокращают численность наемных сотрудников, либо выплачивают «серую» зарплату.

«Эффект мы ожидаем один — что центры регионального развития станут еще более популярными и соответственно, будет открываться новый бизнес, потому что все льготы, которые мы вводим, рассчитаны на вновь созданные компании»,- рассказал Сергей Капралов.

Еще одно нововведение коснется пензенских студентов и выпускников образовательных организаций, ставших индивидуальными предпринимателями. Первые три года они смогут платить налоги также по сниженной ставке.

«На сегодняшний день они имеют право пользоваться льготами по упрощенной налоговой системе. Налоговая ставка у них будет снижена с 15% до 5 %», - уточнил Сергей Капралов, Министр экономики Пензенской области.

Также на сессии парламентариями был рассмотрен региональный бюджет на 2018 год. Законопроект был одобрен в первом чтении большинством голосов.