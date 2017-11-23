5 лет на рынке! Группа компаний «Дамате» отметила 5-летний юбилей. Крупный российский сельскохозяйственный холдинг, реализующий проекты по выращиванию и переработке индейки, производству и переработке молока на территории Пензенской, Тюменской областей и Республики Башкортостан, за эти годы стал лидером среди предприятий России.

«Начинали мы как? С брошенного проекта, недостроенный объект, полное отсутствие инфраструктуры. И только наш энтузиазм, и большое желание»,— сказал генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

Строящемуся предприятию была оказана поддержка Губернатора и Правительства региона. Именно поэтому в кротчайшие сроки предприятие «Дамате» смогло занять лидирующие позиции на рынке. Индюшку, произведенную в Пензе, начали продавать во всех магазинах страны, и даже за ее пределами.

«Я думаю, что любой глава региона Российской Федерации хотел бы иметь на своей территории такую прекрасную компанию, как «Дамате». Она – лучшая в России по производству индейки, по ее переработке и реализации. Мясо индейки – это визитная карточка нашего региона»,— сказал Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

В 2016 году компания произвела 60 тысяч тонн индейки в убойном весе в год, заняв позицию лидера в отрасли. В октябре компания объявила о расширении проекта до 155 тысяч тонн в год в течение двух лет. Общий объем инвестиций в проект по производству и переработке индейки за все время его реализации составит 41 млрд. рублей, из них 21 миллиард – в нашу область, по всей стране сегодня работают 4000 сотрудников на производствах.

«Я бы поставил Пензенскую область в мировом рейтинге Doing Business на 2 место. Первое оставил бы, на всякий случай, чтобы было куда стремиться. Нам очень комфортно работать в Пензенской области. И мы будем продолжать», — сказал Председатель Совета директоров группы компаний «Дамате», Наум Бабаев.

На торжественном собрании Председатель совета директоров, Наум Бабаев, вспомнил, с чего начиналась компания. Когда строительство самого здания в Нижнем Ломове подходило к концу, встал вопрос о названии. Тут и вспомнили о древнегреческой мифологии.

«Мы узнали, что есть такая богиня плодородия Деметра, мы докопались еще дальше, оказалось, что ее до этого называли Даметра, потом мы выяснили, что это идет от древнегреческого словосочетания мать – земля - Да мате», — сказал Наум Бабаев.

Работников группы компаний «Дамате» наградили почетными грамотами и благодарностями Губернатора региона. В завершении мероприятий Иван Белозерцев оставил свое послание всем работникам предприятия со своими пожеланиями.