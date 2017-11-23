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 Суббота, 25 ноября 2017
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Система «Электронная школа» работает в полном соответствии с публичными Правилами системы
Сегодня в Пензе
 
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С 23 ноября комиссия за прием платежей по оплате услуг питания в терминалах, установленных в школах, не применяется. Система «Электронная школа» работает в полном соответствии с публичными Правилами системы.

«С 15 октября 2017 года, агенты системы банк «Кузнецкий» и «ПензаПлат» в одностороннем порядке начали взимание процентов за прием платежей в системе «Электронная школа». При этом МУП «АРЦИС» г. Пенза, как оператор, принимал и принимает платежи без процентов», — сказал директор МУП «АРЦИС» г.Пенза Юрий Анфалов.

Взимание процентов при платежах является нарушением публичных Правил работы системы «Электронная школа», в связи с этим, МУП «АРЦИС» направил требования к ООО «Пензаплат» и ПАО Банк «Кузнецкий» отменить взимание комиссии в платежных терминалах, установленных в общеобразовательных учреждениях или выйти из Системы.

«20 ноября 2017 года банк «Кузнецкий» в ответ на требования МУП «АРЦИС» приостановил прием платежей в терминалах, которые находятся в школе», — сказал директор МУП «АРЦИС» г. Пенза Юрий Анфалов.

А «ПензаПлат» продолжил принимать платежи, но без комиссии. Однако, работать агентам на таких условиях экономически не выгодно.  МУП «АРЦИС» обратился к 19 кредитным организациям, и предложил стать агентами системы на существующих условиях.

«То есть установить в школах терминалы и принимать платежи без взимания процентов. В настоящее момент три кредитные организации ответили отказом, остальные, я думаю, откажутся тоже, так как такой опрос мы уже проводили в октябре», — сказал Юрий Анфалов.

В связи с тем, что агенты , которые существуют на рынке не согласны работать на таких условиях, а предложений от новых агентов не поступало, есть единственный выход – изменение правил публичной оферты. МУП "АРЦИС"планирует, что в декабре в школах пройдет анкетирование родителей, по результатам которого будет определена необходимость размещения платежных терминалов в общеобразовательных учреждениях при условии взимания на них комиссии при приеме платежей. 

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