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Пойман дачный вор
Сегодня в Пензе
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В ноябре 2017 года в дежурную часть УМВД России по Бессоновскому району обратилась жительница города Пензы с заявлением о преступлении. Женщина рассказала, что с ее дачного участка в селе Васильевка были похищены бензопила и триммер.
«В тот же период времени с аналогичным заявлением о преступлении в полицию обратился мужчина, который пояснил, что неизвестное лицо похитило с его дачного участка электроинструменты», - сказала Татьяна Ступина, следователь следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району.
В ходе следствия оказалось, что к преступлениям причастен 51-летний житель Бессоновского района. Ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В дома мужчина проникал через разбитые окна, либо вскрывал их с помощью монтировки.
«Мужчина в совершении преступлений вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Часть похищенного имущества подозреваемый сдал в пункт приема металла, а оставшуюся часть продал неизвестным лицам», - добавила Татьяна Ступина.
По фактам краж возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. К владельцам дач мужчина обратился с довольно специфичным советом: «Дачи, наверное, закрывать не надо. В открытую дачу никто не полезет. Открытая дача – она, значит, пустая».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.
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