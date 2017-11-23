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Пойман дачный вор
Сегодня в Пензе
 
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В ноябре 2017 года в дежурную часть УМВД России по Бессоновскому району обратилась жительница города Пензы с заявлением о преступлении. Женщина рассказала, что с ее дачного участка в селе Васильевка были похищены бензопила и триммер.

«В тот же период времени с аналогичным заявлением о преступлении в полицию обратился мужчина, который пояснил, что неизвестное лицо похитило с его дачного участка электроинструменты», - сказала Татьяна Ступина, следователь следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району.

В ходе следствия оказалось, что к преступлениям причастен 51-летний житель Бессоновского района. Ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В дома мужчина проникал через разбитые окна, либо вскрывал их с помощью монтировки.

«Мужчина в совершении преступлений вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Часть похищенного имущества подозреваемый сдал в пункт приема металла, а оставшуюся часть продал неизвестным лицам», - добавила Татьяна Ступина.

По фактам краж возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ.  Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. К владельцам дач мужчина обратился с довольно специфичным советом: «Дачи, наверное, закрывать не надо. В открытую дачу никто не полезет. Открытая дача – она, значит, пустая».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

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