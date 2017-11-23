Оценка качества образования

Система проведения единого государственного экзамена и итоговых аттестаций продолжает развиваться. О том, какие нововведения ждут преподавателей и учеников, говорили на коллегии Министерства образования, которая прошла в Губернском лицее. Также подвели итоги работы, проведенной в 2017 году.

«Мы говорим о том, какие нарушения были и как четко мы провели аттестацию. Мы обсудим саму процедуру ЕГЭ. Хочу отметить, что ГИА в этом году была проведена на высоком уровне. Это было отмечено федеральным центром», - сказал Александр Воронков, Министр образования Пензенской области.

На проведение независимой оценки качества образования было выделено 12 миллионов рублей. Средства направили на приобретение необходимого оборудования для пунктов проведения экзамена и регионального центра обработки информации. Это связано с тем, что теперь бланки будут печатать непосредственно в аудитории в присутствии школьников.

«Это более ответственный подход к проведению аттестации. Здесь более ответственная работа организаторов в аудитории и технических специалистов, так как здесь задействовано программное обеспечение. Для участников ЕГЭ процедура остается неизменной», - отметила Директор регионального центра обработки информации и оценки достижений учащихся, Татьяна Фадеева.

В рамках подготовки к итоговой аттестации для специалистов экзаменационных пунктов провели 6 обучающих семинаров. Преподавателям рассказали о технологиях печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов. Также была разработана программа повышения квалификации для методистов.

В ходе коллегии Министр образования Пензенской области наградил педагогов, которые отличились в 2017 году.