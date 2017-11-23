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Сон в одном действии
Сегодня в Пензе
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Современная драматургия, три разные эпохи и всего один акт. Пензенцы увидят спектакль «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич. Постановкой спектакля в драмтеатре занимается московский режиссер, Ансар Халилуллин. Он рассказал о фантазийном и запутанном сюжете пьесы.
Ансар Халилуллин, режиссер - постановщик спектакля поделился: «Такая оригинальная, неожиданная и сложная пьеса. Пришлось немного подумать, пофантазировать, как это на сцене реализовать. Мне вначале показалось, что в пьесе отсутствует главный сюжет, событийный ряд, но это наши профессиональные вещи. В итоге мы как-то эту проблему решили».
Актеры играют не самих исторических личностей, а только перевоплощаются в их образ. Играют не Пушкина, а за Пушкина. В спектакле показывается равная ответственность за человеческую жизнь писателей и врачей. Первые лечат души, вторые - тело.
Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского рассказал о спектакле: «На мой взгляд, спектакль шикарен, очень остроумный, очень яркий, несмотря на то, что пьеса не длинная - в одном акте. Такой калейдоскоп персонажей, перевоплощений».
Увидеть спектакль и поразмышлять над сюжетом пензенцы смогут 30 ноября, а также 3 и 17 декабря.
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