Учащиеся 3-4 классов Названовской школы 27 ноября побывали в краеведческом музее Колышлейского района

Учащиеся первый раз были на экскурсии в этом музее, Ираида Захезина провела увлекательное мероприятие «В русской избе». Учащиеся послушали историю предметов прошлого, в игровой форме познакомились с предметами быта русского народа, с любопытством рассматривали предметы старины.

Совместно с настоятелем храма святителя Николая священником Дмитрием Пятуниным была представлена презентация «Храмы Колышлейского района» из которой ребята много интересного узнали и посмотрели.

И в завершении послушали рассказ об образования поселка, посмотрели старые снимки, современные экспозиции. На память сделали фотографии.