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Учащиеся 3-4 классов Названовской школы 27 ноября побывали в краеведческом музее Колышлейского района
Сегодня в Пензе
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Учащиеся первый раз были на экскурсии в этом музее, Ираида Захезина провела увлекательное мероприятие «В русской избе». Учащиеся послушали историю предметов прошлого, в игровой форме познакомились с предметами быта русского народа, с любопытством рассматривали предметы старины. Совместно с настоятелем храма святителя Николая священником Дмитрием Пятуниным была представлена презентация «Храмы Колышлейского района» из которой ребята много интересного узнали и посмотрели. И в завершении послушали рассказ об образования поселка, посмотрели старые снимки, современные экспозиции. На память сделали фотографии.
Учащиеся первый раз были на экскурсии в этом музее, Ираида Захезина провела увлекательное мероприятие «В русской избе». Учащиеся послушали историю предметов прошлого, в игровой форме познакомились с предметами быта русского народа, с любопытством рассматривали предметы старины.
Совместно с настоятелем храма святителя Николая священником Дмитрием Пятуниным была представлена презентация «Храмы Колышлейского района» из которой ребята много интересного узнали и посмотрели.
И в завершении послушали рассказ об образования поселка, посмотрели старые снимки, современные экспозиции. На память сделали фотографии.
Новость: Администрация Колышлейского района 28 ноября 2017
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