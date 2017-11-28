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Завершился открытый чемпионат Сердобского района по волейболу
Сегодня в Пензе
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На базе СОК «Торпедо» проходил открытый чемпионат Сердобского района по волейболу. В соревнованиях приняли участие команды Локомотив, Экспресс (обе РЖД), ПЧ, Хопёр и студенты СМТ. Игры проходили в один круг. В итоге победителями стала команда ПЧ, серебро у команды Хопра и бронзу в упорной борьбе завоевала команда Локомотива. Все призеры были награждены грамотами администрации Сердобского района.
На базе СОК «Торпедо» проходил открытый чемпионат Сердобского района по волейболу. В
соревнованиях приняли участие команды Локомотив, Экспресс (обе РЖД), ПЧ, Хопёр и студенты СМТ. Игры проходили в один круг. В итоге победителями стала команда ПЧ, серебро у команды Хопра и бронзу в упорной борьбе завоевала команда Локомотива.
Все призеры были награждены грамотами администрации Сердобского района.
Новость: Администрация Сердобского района 28 ноября 2017
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