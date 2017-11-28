Завершился открытый чемпионат Сердобского района по волейболу

На базе СОК «Торпедо» проходил открытый чемпионат Сердобского района по волейболу. В соревнованиях приняли участие команды Локомотив, Экспресс (обе РЖД), ПЧ, Хопёр и студенты СМТ. Игры проходили в один круг. В итоге победителями стала команда ПЧ, серебро у команды Хопра и бронзу в упорной борьбе завоевала команда Локомотива. Все призеры были награждены грамотами администрации Сердобского района.

Новость: Администрация Сердобского района 28 ноября 2017