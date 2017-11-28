В секторе детского чтения Бековской районной библиотеки оформлена книжная выставка «Остеркласс», на которой дети могут познакомиться с книгами писателя Григория Остера. Библиотекарь Светлана Лашова проводит у выставки беседы и викторины по книгам писателя. Ведь каждая книга Остера - это «прививка от глупости, потому что читатель должен всегда шевелить мозгами и включать свой здравый смысл».

Новость: Администрация Бековского района 28 ноября 2017