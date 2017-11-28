Экспорт жома свекловичного гранулированного из Пензенской области в ноябре

В ноябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было осмотрено 143 партии – 9162 тонны подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза.

Специалистами Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке жома свекловичного гранулированного на железнодорожных станциях Пензенской области. Нарушений правил перевозок железнодорожным транспортом подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объеме. На каждую партию экспортной продукции составлялся акт ветеринарно-санитарного досмотра.

На основании ветеринарных свидетельств формы №3 специалистами отдела госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте оформлялись ветеринарные сертификаты формы 5b на экспортируемое из Российской Федерации фуражное зерно и другие растительные продукты для животноводства. Подконтрольный груз был отправлен в Латвию и Марокко.