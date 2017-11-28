Спасла от рокового шага

Следователь городского управления МВД, Виолетта Шорина, по служебным делам ехала через Сурский мост. Внимание девушки привлек молодой человек.

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что парень хочет покончить жизнь самоубийством — он стоял за перилами и смотрел вниз, вид у него был удрученный, он плакал», - рассказала Виолетта Шорина, старший следователь отдела №4 СУ УМВД России по г. Пензе.

Молодой человек успел с себя снять куртку и был в шаге от необратимого. Девушка-следователь вместе с другим очевидцем подбежали к отчаявшемуся пензенцу и оттащили его от края. Молодой человек рассказал, что подтолкнуло его свести счеты с жизнью.

«Он рассказал, что его зовут Максим, его бросила девушка, средств на жизнь у него нет, родители от него отреклись. Как мне показалось, парень успокоился, но идея его преследовала до конца. Он снова подошел к перилам и хотел перелезть через них», - продолжила Виолетта Шорина.

Виолетта собственными силами удерживала молодого человека до приезда сотрудников Скорой помощи, которые увезли парня в медицинское учреждение. По словам специалистов, угроза его жизни была вполне реальной.

«Неблагоприятная обстановка в семье, материальные затруднения, особенности характера, слабый волевой ресурс, небольшой жизненный опыт - в совокупности все эти факторы оказались против него. Вдобавок он употребил алкогольные напитки. Его суицидальная активность была достаточно реальной», - прокомментировал заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова, Владимир Жуковский.

Как отмечают врачи, в настоящее время молодой человек уже вышел из депрессии и сожалеет о случившемся.