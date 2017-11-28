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Спасла от рокового шага
Сегодня в Пензе
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Следователь городского управления МВД, Виолетта Шорина, по служебным делам ехала через Сурский мост. Внимание девушки привлек молодой человек.
«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что парень хочет покончить жизнь самоубийством — он стоял за перилами и смотрел вниз, вид у него был удрученный, он плакал», - рассказала Виолетта Шорина, старший следователь отдела №4 СУ УМВД России по г. Пензе.
Молодой человек успел с себя снять куртку и был в шаге от необратимого. Девушка-следователь вместе с другим очевидцем подбежали к отчаявшемуся пензенцу и оттащили его от края. Молодой человек рассказал, что подтолкнуло его свести счеты с жизнью.
«Он рассказал, что его зовут Максим, его бросила девушка, средств на жизнь у него нет, родители от него отреклись. Как мне показалось, парень успокоился, но идея его преследовала до конца. Он снова подошел к перилам и хотел перелезть через них», - продолжила Виолетта Шорина.
Виолетта собственными силами удерживала молодого человека до приезда сотрудников Скорой помощи, которые увезли парня в медицинское учреждение. По словам специалистов, угроза его жизни была вполне реальной.
«Неблагоприятная обстановка в семье, материальные затруднения, особенности характера, слабый волевой ресурс, небольшой жизненный опыт - в совокупности все эти факторы оказались против него. Вдобавок он употребил алкогольные напитки. Его суицидальная активность была достаточно реальной», - прокомментировал заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова, Владимир Жуковский.
Как отмечают врачи, в настоящее время молодой человек уже вышел из депрессии и сожалеет о случившемся.
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