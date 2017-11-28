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Михаил Торгашин принял участие в ВКС по обеспечению безопасности перевозок и грузов
Сегодня в Пензе
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Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин принял участие в ВКС по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов в России. Совещание прошло под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации Николая Асаула и с участием руководителей и представителей субъектов. Особое внимание в рамках селекторного совещания с субъектами Российской Федерации уделено вопросам обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, подробно рассмотрены меры поддержки и гарантии безопасности, нюансы обновленного законодательства в данной сфере.
Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин принял участие в ВКС по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов в России.
Совещание прошло под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации Николая Асаула и с участием руководителей и представителей субъектов.
Особое внимание в рамках селекторного совещания с субъектами Российской Федерации уделено вопросам обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, подробно рассмотрены меры поддержки и гарантии безопасности, нюансы обновленного законодательства в данной сфере.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 28 ноября 2017
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