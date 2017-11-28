Закаляя дух и тело...

«За веру и Отечество» — под таким лозунгом в Пензе прошёл традиционный Георгиевский фестиваль боевых искусств. Представителей спортивных и военно-патриотических клубов в духовной семинарии собрали неслучайно. Спортсменам решили напомнить, что тренировать нужно не только тело, но и дух.

Первый проректор Пензенской духовной семинарии, протоиерей Николай Грошев, пояснил: «Наша главная задача — попытаться на наших традиционных примерах показать молодёжи гармонию физической и духовной красоты. Это и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Георгий Победоносец... Все они — пример для подрастающего поколения, избравшего путь физического совершенствования».

Представители разных видов боевых искусств продемонстрировали своё мастерство. Для ребят это не просто спорт, а путь самосовершенствования.

«Данный вид спорта позволяет приобрести такие качества, как выносливость, сила воли, умение постоять за себя», — отметил один из участников.

Участие в фестивале приняли как спортсмены — новички, так и опытные борцы. Цель одержать победу никто не ставил.

«Важно не само соревнование, а желание всех федераций участвовать. Ведь основное — это общение, это объединение вокруг этого движения», — подчеркнул Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, Глеб Синцов.

Участие в Георгиевском фестивале приняло около 180 спортсменов.