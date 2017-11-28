Взрослые попали в «Город детства»

Их очень интересуют детские игры. Но исключительно с научной целью. Педагоги дошкольных образовательных организаций посетили областной семинар-консультацию. Это традиционная форма методической работы, которая проходит на базе стажировочных площадок города. На этот раз такой площадкой стал детский сад №149. Мероприятие посетили около двухсот педагогов.

«Специалисты дошкольного образования проявляют очень большой интерес к таким мероприятиям. А тема сегодня очень важная: «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста». Предметная среда – это игровое оборудование, всевозможные пособия для занятий с детьми. Они должны носить развивающий характер», - сказала Елена Купецкова, начальник Управления общего образования Института регионального развития Пензенской области.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет особые требования к созданию этой среды. И соответствовать им – это одна из главных задач всех дошкольных организаций. По мнению участников семинара, в детском саду «Город детства» такая среда создана. Его педагоги продемонстрировали коллегам занимательную программу.

Для педагогов детских садов области был проведен мастер-класс по использованию разных моделей организации образовательного процесса. Сотрудники дошкольных учреждений смогли познакомиться с методикой использования интерактивной доски на занятиях и техникой рисования «Эбру». Теперь из этого «Города детства» они отправятся в свои детские сады, чтобы применять полученные знания на практике.