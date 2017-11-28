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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 28 ноября 2017
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Подопечные Андрея Сидоренко провели встречу в Харбине с китайской командо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян»
Сегодня в Пензе
 

Подопечные Андрея Сидоренко провели встречу в Харбине с китайской командо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян».

«Дизель» потерпел поражение со счетом 2:3.

Следующую встречу «желто-синие» проведут 29 ноября также с китайским клубом «Ценг Тоу».

 

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