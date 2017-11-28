|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Подопечные Андрея Сидоренко провели встречу в Харбине с китайской командо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян»
Сегодня в Пензе
|
Подопечные Андрея Сидоренко провели встречу в Харбине с китайской командо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян». «Дизель» потерпел поражение со счетом 2:3. Следующую встречу «желто-синие» проведут 29 ноября также с китайским клубом «Ценг Тоу».
Подопечные Андрея Сидоренко провели встречу в Харбине с китайской командо «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян».
«Дизель» потерпел поражение со счетом 2:3.
Следующую встречу «желто-синие» проведут 29 ноября также с китайским клубом «Ценг Тоу».
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru