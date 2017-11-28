В Иссинском районе проверят качество пассажирских перевозок

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Лунинский» 29 ноября 2017 года проведут профилактическое мероприятие «Автоперевозчик», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе. Данное мероприятие проводится с целью предупреждения аварий с участием пассажирского транспорта. Во время проведения данной операции полицейские проверят междугородние и местные автобусы. Основные задачи - проверка технического состояния пассажирского транспорта, контроль за соблюдением ПДД водителями и должностными лицами, а также выявление и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Каждый участник дорожного движения ежедневно сталкивается с десятками нарушений правил дорожного движения, допущенными другими водителями. Поэтому ОГИБДД МО МВД России "Лунинский" обращается к жителям района с просьбой проявить активную гражданскую позицию. "Если вы стали свидетелем того, что водитель автомобиля ведет себя неадекватно, сообщите в дежурную часть по телефону 8(84144) 2-18-02. Не оставляйте без внимания грубые нарушения правил дорожного движения. Помните, что возможно именно ваше участие поможет избежать трагедии и спасти чью-то жизнь", - говорится в обращении.

Новость: Администрация Иссинского района 28 ноября 2017