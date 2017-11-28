В субботу, 2 декабря, на малой сцене драмтеатра будет показан моноспектакль «По самому по краю».

Его автор и исполнитель — Егор Покровский, профессиональный актер и режиссер из города Хвалынска Саратовской области. Егор родился в городе Энгельсе Саратовской области.

С детства он увлекался театром. Окончив в 2005 году школу, служил в московском Театре Охочих Комедиантов, затем в театре-студии «Эксперимент» города Энгельса. В 2009 поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории (курс народного артиста России Александра Галко), а в 2011 — в Мастерскую Индивидуальной Режиссуры (МИР) Бориса Юхананова, нынешнего художественного руководителя «Электротеатра “Станиславский”».

Однако в 2012 году из-за тяжелой травмы Егор вынужден был оставить учебу. Но, будучи прикован к инвалидному креслу, он продолжил заниматься любимым делом.