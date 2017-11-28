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«По самому по краю»
Сегодня в Пензе
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В субботу, 2 декабря, на малой сцене драмтеатра будет показан моноспектакль «По самому по краю». Его автор и исполнитель — Егор Покровский, профессиональный актер и режиссер из города Хвалынска Саратовской области. Егор родился в городе Энгельсе Саратовской области. С детства он увлекался театром. Окончив в 2005 году школу, служил в московском Театре Охочих Комедиантов, затем в театре-студии «Эксперимент» города Энгельса. В 2009 поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории (курс народного артиста России Александра Галко), а в 2011 — в Мастерскую Индивидуальной Режиссуры (МИР) Бориса Юхананова, нынешнего художественного руководителя «Электротеатра “Станиславский”». Однако в 2012 году из-за тяжелой травмы Егор вынужден был оставить учебу. Но, будучи прикован к инвалидному креслу, он продолжил заниматься любимым делом.
В субботу, 2 декабря, на малой сцене драмтеатра будет показан моноспектакль «По самому по краю».
Его автор и исполнитель — Егор Покровский, профессиональный актер и режиссер из города Хвалынска Саратовской области. Егор родился в городе Энгельсе Саратовской области.
С детства он увлекался театром. Окончив в 2005 году школу, служил в московском Театре Охочих Комедиантов, затем в театре-студии «Эксперимент» города Энгельса. В 2009 поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории (курс народного артиста России Александра Галко), а в 2011 — в Мастерскую Индивидуальной Режиссуры (МИР) Бориса Юхананова, нынешнего художественного руководителя «Электротеатра “Станиславский”».
Однако в 2012 году из-за тяжелой травмы Егор вынужден был оставить учебу. Но, будучи прикован к инвалидному креслу, он продолжил заниматься любимым делом.
Новость: Пензенский драматический театр 28 ноября 2017
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